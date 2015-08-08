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    • Маротта: «Ювентус» отказался продавать Погба за 80 миллионов»

    Маротта: «Ювентус» отказался продавать Погба за 80 миллионов»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о том, какую сумму предлагали другие клубы за трансфер французского полузащитника Поля Погба. Напомним, что в числе основных претендентов на игрока называли мадридский «Реал», «Барселону» и «ПСЖ».

    «Мы не можем позволить себе покупать игроков за 70 миллионов евро, но с гордостью говорю, что «Ювентус» отказался продавать Погба за 80 с лишним миллионов евро. Мы продаем только тех, кто хочет покинуть клуб.

    Несколько лет назад мы рассматривали возможность покупки Эдина Джеко, а вот Мохамедом Салахом никогда не интересовались», — добавил Маротта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2015 12:40
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    Комментарии (3)
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    sihafazatron
    1439028836
    ну и напрасно
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    Jakson Soccer
    1439035941
    Ну и дураки, в конце сезона он будет стоит всего лишь 40))
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    ologreds
    1694997449
    numo438232
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