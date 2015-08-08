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    «Милану» не хватит денег для покупки Витселя

    Полузащитник петербургского «Зенита» Аксель Витсель не подпишет контракт с «Миланом», если клуб с берегов Невы не согласится снизить цену за игрока, которая сейчас по разным источникам колеблется между 30 и 40 миллионами евро.

    Вместо бельгийца «красно-черные» рассматривают возможность приобретения бывшего футболиста «Шальке-04» Кевина-Принса Боатенга, который уже выступал за миланский клуб в 2010-2013 годах, и Адама Махера из ПСВ.

    Сам же Витсель по слухам также имеет вариант с «Ювентусом» и «Челси».

    Источник: Goal.com

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    08.08.2015 12:10
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    Комментарии (6)
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    Зенит 2015
    1439027967
    Голытьба! А ещё страны ЕС, пендосия и ее задолизы нам санкции объявили.
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    Jakson Soccer
    1439036289
    Нет денег, покупайте Калачева с Ростова, а не Витселя
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    Asbjorn
    1439037689
    Махер дешевле Витселя?
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1439041097
    Милан не пробился ни в ЛЧ, ни в ЛЕ. Они наверное новичков славной историей заманивать будут, и рассказами что для Милана нет мест кроме первого, да?
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    ologreds
    1694997449
    numo438228
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