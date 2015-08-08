Видеотрансляция матча «Урал» – «Локомотив» – на «Бомбардире»

Находящийся в середине турнирной таблицы «Урал» сегодня в рамках четвертого тура Премьер-Лиги примет «Локомотив», который на три очка опережает екатеринбуржцев, деля со «Спартаком» третье место.



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