Лига 1. «ПСЖ» обыгрывает Лилль

Чемпионат Франции открывался матчем в Лилле, где одноименный клуб принимал действующего чемпиона «ПСЖ». Уже к исходу первого получаса игры парижане остались вдесятером: на протяжении пяти минут две желтые карточки умудрился получить Адриан Рабьо.

Впрочем, это не помешало «ПСЖ» добиться необходимого результата. На старте второго тайма первый и последний в этой игре мяч забил Лукас Моура. Защиту титула «ПСЖ» начал с минимальной гостевой победы.

7 августа. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Лилль (Лилль) – ПСЖ (Париж) – 0:1(0:0)

Голы: 0:1 – Моура, 57.