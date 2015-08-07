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    Агент Гетце: «Все может произойти»

    Фолькер Штрут, представляющий интересы полузащитника Марио Гетце, рассказал о вероятности ухода своего клиента из «Баварии».

    «Марио ясно дал понять, что два его последних сезона не были идиллическими. Однако правда и то, что ни один клуб не обратился с предложением. «Бавария» не исключает возможность трансфера, как и мы не исключаем любых возможных вариантов: остаться или уехать за границу», – говорит Штрут.

    «До закрытия трансферного окна еще долго, так что все может произойти».

    Как считается, Гетце является трансферной целью «Ювентуса».

    Источник: Football Italia

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    07.08.2015 22:51
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    Комментарии (6)
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    sold93
    1438977778
    еще бы, ушел в немецкую клуб-машину, а оказался в команде, которая своей тики-такой тянет время в лучших традициях Ля Лиги
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    Bonduranty
    1438979197
    Обратно в Дортмунд
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    drnigo
    1439004334
    Пусть уходит. Он классный игрок. Но в Баварию он как то не попал своей игрой. А в другом клубе возможно сможет играть. Удачи ему где бы он не был.
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    РЭП НИГГА
    1439009781
    ха-ха.....вот так вот, Марио.....зря ты от добра добра пошел искать.в Боруссии тебя все любили,а тут и чемпион вроде и бабла больше получаешь-а несчастлив.....
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    ologreds
    1694997453
    numo438178
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