Агент Гетце: «Все может произойти»

Фолькер Штрут, представляющий интересы полузащитника Марио Гетце, рассказал о вероятности ухода своего клиента из «Баварии».

«Марио ясно дал понять, что два его последних сезона не были идиллическими. Однако правда и то, что ни один клуб не обратился с предложением. «Бавария» не исключает возможность трансфера, как и мы не исключаем любых возможных вариантов: остаться или уехать за границу», – говорит Штрут.

«До закрытия трансферного окна еще долго, так что все может произойти».

Как считается, Гетце является трансферной целью «Ювентуса».