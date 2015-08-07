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    Кришито может перейти в «Интер»

    Левый защитник питерского «Зенита» Доменико Кришито интересен миланскому клубу.

    Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио. Сам футболист также не против того, чтобы продолжить карьеру на «Джузеппе Меацца».

    «Зенит» переподписал контракт с Кришито в марте, однако с тех пор лимит на легионеров в России ужесточился, и это может подтолкнуть клуб к продаже защитника.

    В прошлом сезоне Кришито провел за «Зенит» 40 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: Football

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    07.08.2015 19:22
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    Комментарии (8)
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    saleks-84
    1438964841
    Ходжиязова вместо него
    Ответить
    Viola
    1438965493
    зачем команде, которая не играет в еврокубках по два сильных игрока на каждую позицию
    Ответить
    nikbol
    1438983955
    да норм,зато вмест него можно купить норм игрока
    Ответить
    ologreds
    1694997453
    numo438161
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