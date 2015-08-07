Кришито может перейти в «Интер»

Левый защитник питерского «Зенита» Доменико Кришито интересен миланскому клубу.

Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио. Сам футболист также не против того, чтобы продолжить карьеру на «Джузеппе Меацца».

«Зенит» переподписал контракт с Кришито в марте, однако с тех пор лимит на легионеров в России ужесточился, и это может подтолкнуть клуб к продаже защитника.

В прошлом сезоне Кришито провел за «Зенит» 40 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.