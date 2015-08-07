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    Виллаш-Боаш: «Из-за лимита уровень чемпионата снижается»

    Главный тренер «Зенита» Андре-Виллаш Боаш поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РФПЛ с «Уфой», а также подтвердил уход из команды форварда Хосе Саломона Рондона.

    «Новый стадион «Уфы» не проблема. Но проблема в том, что мы будем играть на искусственном газоне. Считаю, на уровне Премьер-Лиги нельзя проводить встречи на таких полях. Как бы то ни было, наша команда хорошо тренируется и будет полностью готова к матчу с уфимцами. Конечно, наша цель – победа. Мы помним, что «Уфа» не лучшим образом начала прошлый сезон, но довольно успешно завершила его. Это сильная команда, она очень хорошо организована. У «Уфы» отличный тренер и крепкий состав.

    Думаю, все вы понимаете, что Рондон покидает «Зенита» из-за лимита на легионеров. К сожалению, второй бомбардир Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона оказывается не нужным России из-за этого правила. Сильные игроки уходят, наш уровень соответственно снижается. Рондон – превосходный футболист и отличный человек, но мы вынуждены расстаться с ним. Честно говоря, лучше бы ваша федерация озаботилась тем, чтобы не проводить матчи на искусственных полях, а готовить хорошие натуральные газоны, нежели придумывать лимит на легионеров. Это было бы лучше для футбола в России. Всe-таки на чемпионатах мира на синтетике не играют. Что касается замены Рондону, то посмотрим, какая ситуация сложится на трансферном рынке. Я просил клуб приобрести несколько новичков, но пока к нам никто не присоединился. На данный момент полностью доволен нашими форвардами – Артемом Дзюбой, Халком и Павлом Долговым» – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 17:25
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    Комментарии (25)
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    Juve1897
    1438962191
    Нормальный был лимит 7-4.РФС сами себя в глубокую яму толкает,с которой к 18му году не вылезет и нас ждет очередной провал на домашнем ЧМ.
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    Asbjorn
    1438963288
    Мысль то правильная,тут либо отменять лимит,либо вообще без легов играть,но ноет по этому поводу больше всех только Боаш
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    Marizza
    1438963723
    Уровень сборной повысится как в 2008. Какие... ещё нужны аргументы?? .... ..... вашу
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    OLESOCC
    1438964767
    Своих, своих нужно воспитывать !!! А с таким составом и я в первой тройке буду!..
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    saleks-84
    1438964987
    Шейдаев отличная замена Рондону
    Ответить
    Cэм Винчестер
    1438965525
    А кого твое мнения интересует,тренеришка?
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    Real chempion
    1438967714
    Сложно поспорить.
    Ответить
    Alex2712
    1438968436
    Прав Боаш, самодуры в РФСе у нас сидят!
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    SekatoR
    1438974844
    Плохому танцору как говорится... Итак вся игра вокруг Халка,Семака к рулю
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    ologreds
    1694997454
    numo438148
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