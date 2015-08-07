Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Терек» уверенно обыграет «Мордовию», считает Сафонов

    С четвертого тура Премьер-лиги «Бомбардир» запускает битву прогнозов. Сотрудники редакции постараются опередить известного агента Алексея Сафонова.


    В первом матче тура сегодня встретятся «Терек» и «Мордовия». Сафронов прогнозирует уверенную победу «Терека», считая, что должен сыграть фактор своего поля.

    «Прогноз: 2:0. «Терек» играет дома, да и отступать дальше ему уже некуда. Если не наберет три очка, то могут произойти оргвыводы, включая замену тренерского штаба. Кроме того, фактор домашнего поля должен сыграть свою роль», – прогнозирует Сафронов.

    Прогнозы Алексея Сафронова и Ивана Адаменко на весь тур можно посмотреть по этой ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 16:57
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Archi1968
    1438963243
    Согласен,но счёт будет 3:0
    Ответить
    AK--47
    1438969530
    В них тяжело понять кто эксперт, а кто дилетант
    Ответить
    AK--47
    1438969563
    Ткнуть пальцем в небо многие могут.
    Ответить
    СС Варяг
    1438973579
    Не угадал
    Ответить
    ologreds
    1694997454
    numo438146
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+