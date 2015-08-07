ЦСКА намерен подписать Думбия до 10 августа

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуация с возможным возвращением в команду нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

«Работа ведется. Дело в том, что 10-го числа закрывается заявка на 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Поэтому наша позиция такова. Мы намерены приобрести Думбия до 10 августа. Если получится – хорошо, нет – значит нет. Это дедлайн.



Пока абсолютно никаких новостей нет. Мы свою позицию обозначили. Ждем реакции «Ромы». ЦСКА по-прежнему предлагает только аренду», – сказал Бабаев.