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    ЦСКА намерен подписать Думбия до 10 августа

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуация с возможным возвращением в команду нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    «Работа ведется. Дело в том, что 10-го числа закрывается заявка на 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Поэтому наша позиция такова. Мы намерены приобрести Думбия до 10 августа. Если получится – хорошо, нет – значит нет. Это дедлайн.

    Пока абсолютно никаких новостей нет. Мы свою позицию обозначили. Ждем реакции «Ромы». ЦСКА по-прежнему предлагает только аренду», – сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2015 15:56
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    AK--47
    1438953313
    Думбия конечно усилит команду.
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    AK--47
    1438953385
    Но он стоит немалых денег готовы они заплатить их за него.
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    "zenit1925"
    1438953477
    Во кони обезьян любят))
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    андрбай
    1438954685
    Думбия уже не тот что в Цска,а может в РОМЕ не тот состав для него.
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    bomba+
    1438955535
    И хорошо,если итальянцы его не отпустят.Неужели Вы не поняли,что этот парень как футболист высокого уровня кончился.Это было видно еще в России,а в Италии он совсем развалился.Забудьте его и ищите что-то получше!
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    я_самый_клутой
    1438956803
    отлично )
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    h666d-
    1438957706
    чото негры у ЦСКА какие-то не прикаянные, то один то второй мечется
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    VIPded
    1438959689
    Успеха ЦСКА!
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    ologreds
    1694997455
    numo438136
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