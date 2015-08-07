Де Хеа не сыграет с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал сообщил, что голкипер команды Давид Де Хеа не сыграет в матче 1-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Место в воротах займет Серхио Ромеро.



«Давид не будет играть. Я думаю о человеке не только как об игроке. И думаю, что Де Хеа не готов справиться с задачей», – сказал ван Гаал.



Напомним, что ранее наставник манкунианцев попросил руководство клуба как можно быстрее продать голкипера в «Реал». Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» состоится в 8 августа, начало матча в 15: 45 мск.