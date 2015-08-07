Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Де Хеа не сыграет с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал сообщил, что голкипер команды Давид Де Хеа не сыграет в матче 1-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Место в воротах займет Серхио Ромеро.


    «Давид не будет играть. Я думаю о человеке не только как об игроке. И думаю, что Де Хеа не готов справиться с задачей», – сказал ван Гаал.

    Напомним, что ранее наставник манкунианцев попросил руководство клуба как можно быстрее продать голкипера в «Реал». Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» состоится в 8 августа, начало матча в 15: 45 мск.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ManUtd1972
    1438943656
    если остался,то должен играть
    Ответить
    kirrik
    1438947748
    ДДХ на лавку посадит Ван Гаал, 100%. Если не продадут, то будет весь год полировать скамейку. Если честно, я бы тоже так сделал. А то больно повадно становится, надо учить выскочек. При всем уважении, но за Ди Марией может потянуться целая чехарда таких происшествий и дестабилизации в составе.
    Ответить
    ologreds
    1694997456
    numo438108
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+