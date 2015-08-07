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    Слуцкий: «Отказаться от сборной я не мог»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение на пост наставника сборной России.

    «Руководство российского футбола вышло на наш клуб с просьбой позволить мне возглавить сборную на ближайшие четыре месяца. Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась национальная команда, отказаться от предложения я не мог. Руководить сборной своей страны — большая честь и ответственность. Конечно, придeтся нелегко, но я благодарен за оказанное мне доверие. Также благодарен ПФК ЦСКА за то, что мне разрешили совмещение. Приложу все усилия, чтобы подготовка к решающим матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2016 никак не сказалась на ситуации в клубе», – сказал тренер.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.08.2015 11:44
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    Комментарии (22)
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    Krasnodar 123
    1438940923
    Фаст фуд для всей сборной в раздевалку!
    Ответить
    Gaverx
    1438941520
    Только пожалуйста, убери Акинфеева из рамы в сборной. Он уже давно не первый кипер страны, это пора понимать.
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    AK--47
    1438943383
    Слуцкий на самом деле один из флагманов российского футбола.
    Ответить
    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1438944286
    Сильный тренер.Который будет отвечать за игру сборной, а не просто зарабатывать деньги.
    Ответить
    Krasnodar 123
    1438951284
    Мамая не забудь в сборную взять
    Ответить
    stom
    1438953142
    Лучший русский тренер на данный момент, возможно в будущем им будет Дима Аленечев.
    Ответить
    NORILSK 24
    1438981103
    Надеюсь все у него получится....хоть и мается все время на скамейке
    Ответить
    Shamil79
    1439019764
    как Капелле будут платить
    Ответить
    DAD81
    1439068663
    Я же пожелал удачи новому главному тренеру сборной. Разве это не значит, что мне не безразлично ее выступление?
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    ologreds
    1694997456
    numo438099
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