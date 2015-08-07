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    Симонян: «Слуцкий заслужил работу в сборной»

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян прокомментировал назначения Леонида Слуцкого на пост наставника сборной России.

    «Возглавлять национальную сборную страны – это большая честь и огромная ответственность. Для футбольного тренера – это, как правило, вершина профессиональной карьеры. Очень рад тому, что после девятилетнего перерыва у руля сборной встал российский специалист, который заслужил это право своей успешной работой в одном из лучших отечественных футбольных клубов. Впереди у национальной команды решающие матчи в борьбе за путевку на Чемпионат Европы, который пройдет во Франции. Желаю Леониду Слуцкому, его тренерскому штабу и футболистам радовать многочисленных болельщиков яркой, результативной игрой и добиться поставленной цели!», – сказал Симонян.

    Источник: РФС

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    07.08.2015 11:27
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    Комментарии (3)
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    BDA81
    1438938166
    Интересно чем он заслужил то?! Не одной нормальной команды не построил, ЦСКА и то кое как на старом багаже вылазит.
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    n272nm
    1438941603
    О, мясное чудо рот открыло. Симонян уже из ума выжил, ему пора отойти от дел и вести по ночам беседы с богом, днем думая о вечном. "Слуцкий заслужил работу в сборной" (С) Знаете что в итоге будет?! И в ЦСКА будет задница и со сборной у Слуцкого ничего не выйдет. Уже наступали на грабли. И клубу будет плохо и сборной не хорошо.
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    ologreds
    1694997456
    numo438096
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