Видеотрансляция матча «Терек» – «Мордовия» – на «Бомбардире»

Четвертый тур РФПЛ откроется в Грозном, где местный «Терек» примет саранскую «Мордовию». После трех игр оба коллектива имеют в активе по два очка, расположившись во второй части турнирной таблицы.



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