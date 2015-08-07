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    Мутко: «Слуцкому по силам вывести сборную на Евро-2016»

    Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко поделился комментариями по поводу назначения Леонида Слуцкого главным тренером сборной России.

    «Мы неоднократно говорили о том, что на данном этапе национальную сборную должен возглавить российский тренер. Учитывая успешную и эффективную работу Леонида Слуцкого в ЦСКА, считаю, что именно он является тем специалистом, которому будет по силам выполнить задачу выхода на Чемпионат Европы 2016 года. Это взвешенное решение согласовано со всеми заинтересованными сторонами и, на мой взгляд, сейчас выглядит оптимальным. Со своей стороны благодарю профессиональный футбольный клуб ЦСКА за конструктивное сотрудничество и взаимопонимание при решении данного вопроса и желаю Леониду Викторовичу успехов в работе с национальной сборной России!», – сказал Мутко.

    Источник: РФС

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    07.08.2015 11:00
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    Комментарии (5)
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    морозз
    1438934925
    Отец русского футбола, особа приближённая к императору...господин Мутко!
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    BDA81
    1438935030
    По силам утопить окончательно сборную, Лионтич ну ты же вроде не дурак,а ставишь хрен знает кого у руля сборной. Но не потянет Слуцкий. Он до сих пор на старом багаже вылазит,ни чего нового в ЦСКА то не сделал. И нет у него идей ни каких.
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    LuckyPotapov
    1438936360
    "Мы неоднократно говорили о том, что на данном этапе национальную сборную должен возглавить российский тренер"- и это чучело говорит про русских тренеров. А не он ли голландцев привозил. Бабки у уродов кончились вот и раскукарекался
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    Светлу
    1438944474
    Хуже Слуцкий уже не сделает, это невозможно!!!
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    ologreds
    1694997456
    numo438091
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