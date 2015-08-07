Мутко: «Слуцкому по силам вывести сборную на Евро-2016»

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко поделился комментариями по поводу назначения Леонида Слуцкого главным тренером сборной России.

«Мы неоднократно говорили о том, что на данном этапе национальную сборную должен возглавить российский тренер. Учитывая успешную и эффективную работу Леонида Слуцкого в ЦСКА, считаю, что именно он является тем специалистом, которому будет по силам выполнить задачу выхода на Чемпионат Европы 2016 года. Это взвешенное решение согласовано со всеми заинтересованными сторонами и, на мой взгляд, сейчас выглядит оптимальным. Со своей стороны благодарю профессиональный футбольный клуб ЦСКА за конструктивное сотрудничество и взаимопонимание при решении данного вопроса и желаю Леониду Викторовичу успехов в работе с национальной сборной России!», – сказал Мутко.