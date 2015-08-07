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    Слуцкий — новый главный тренер сборной России

    ПФК ЦСКА уведомил общественность, что его главный тренер Леонид Слуцкий по совместительству занял пост наставника сборной России. Клуб учел сложную ситуацию вокруг главной команды страны и пошел на определенные уступки Российскому футбольному союзу. На совмещении специалист будет работать до окончания отборочного цикла к Евро-2016.

    Ближайший матч сборная России проведет в Москве 5-го сентября против шведов.

    Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.08.2015 10:26
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    Комментарии (44)
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    89388900185
    1438946523
    лучший тренер в России удачи Слуцкому
    Ответить
    89388900185
    1438946550
    уверен он может нашей сборной
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    NEOn13
    1438946825
    Леня взял блин обоз((
    Ответить
    Avaretz
    1438948280
    Значит арбитры шас будут благосклонны к ЦСКА
    Ответить
    астраханец
    1438949250
    Жаль его. Теперь весь по уши в гуано будет а сборной... а вообще толку от него мало будет. За 5 лет а ЦСКА так и не выстроил новую оборону
    Ответить
    "zenit1925"
    1438952621
    Похоже его только кони в конюшне уважают
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    ФК Зенит всея Руси
    1438956016
    Удачи.
    Ответить
    severs
    1438976546
    Лучше бы Бердыева назначили он может из говна конфетку делать.
    Ответить
    Shamil79
    1439003414
    них у него не получится...ибо может он и супер тренер...лучше всех в мире а и гроков нет....
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    ologreds
    1694997458
    numo438088
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