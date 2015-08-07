Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Урала»: «Шатов остается тем же Олежкой, что и раньше»

    Президент «Урала»: «Шатов остается тем же Олежкой, что и раньше»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился своими мнениями касательно своего воспитанника, а ныне полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Олега Шатова.

    «Не считаю ли, что «Урал» продешевил на трансфере Шатова?. Об этом не думаю. Просто радуюсь за Олега, который за сезон проделал путь из ФНЛ до сборной. Неизвестно, как бы сложилась карьера, если б еще год поиграл в «Урале». Вдруг передержали бы? Так что всему свое время. Шатова ведь и раньше приглашали разные клубы, но мы не торопились – не было гарантий, что будет там играть, а не киснуть на скамейке. Зато главный тренер «Урала» Александр Побегалов ему доверял. Я не боюсь, что Шатов поймает звездняк. Это вообще не про него. Он ходит по земле, всего добился сам, продолжает вкалывать. Остается тем же Олежкой Шатовым, что и раньше. Добрым, честным, порядочным. На моей памяти ни у кого в команде с ним не было конфликтов», – заверил функционер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997459
    numo438068
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+