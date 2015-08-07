Кононов не доволен командной игрой

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов остался недоволен командными взаимодействиями своих подопечных в матче против «Слована» (3:3). По словам специалиста, игроков ждет серьезный разговор.

«Самое важно на выезде – забивать голы. Мы достигли этой задачи. Действиями в отборе мяча и командным взаимодействием я не доволен. Буду проводить с ребятами серьезный разговор. Соперник играл очень активно и создавал много моментов. У нас есть время до следующей игры, чтобы сделать выводы по этой встрече. В чемпионате мы пропустили всего лишь одни мяч», – сказал Кононов.

Также Кононов прокомментировал пенальти, который краснодарцы пробивали в конце матча.

«На эту игру я планировал трех игроков, которые бы били пенальти – это Павел Мамаев, Федор Смолов и Ари. С учетом того, что Смолов еще не забивал за нашу команду, я сам попросил его пробить пенальти», – объяснил тренер свой выбор.