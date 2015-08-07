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    Кононов не доволен командной игрой

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов остался недоволен командными взаимодействиями своих подопечных в матче против «Слована» (3:3). По словам специалиста, игроков ждет серьезный разговор.

    «Самое важно на выезде – забивать голы. Мы достигли этой задачи. Действиями в отборе мяча и командным взаимодействием я не доволен. Буду проводить с ребятами серьезный разговор. Соперник играл очень активно и создавал много моментов. У нас есть время до следующей игры, чтобы сделать выводы по этой встрече. В чемпионате мы пропустили всего лишь одни мяч», – сказал Кононов.

    Также Кононов прокомментировал пенальти, который краснодарцы пробивали в конце матча.

    «На эту игру я планировал трех игроков, которые бы били пенальти – это Павел Мамаев, Федор Смолов и Ари. С учетом того, что Смолов еще не забивал за нашу команду, я сам попросил его пробить пенальти», – объяснил тренер свой выбор.

    Источник: ТАСС

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    07.08.2015 01:56
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    Комментарии (5)
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    Диктор
    1438914195
    Второй тайм отвратительно провели.
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    20gelding14
    1438919400
    Слишком расслабились и поверили в победу, а не тут то было. Урок, из которого нужно делать выводы...
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    slotchik
    1438928713
    Согласен. Даже по сумме 4:0 не стоило так легко отдавать инициативу. Ведь можно и не вернуться в игру. Примеров масса. И надо отдать должное словакам не опустили руки и боролись!
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    Krasnodar 123
    1438935467
    Команда явно в кризисе,надо что то делать тренерскому штабу, а игрокам надо собраться, и играть в свойственный Краснодару футбол.
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    ologreds
    1694997458
    numo438062
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