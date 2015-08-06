Лига Европы. Полтавская «Ворскла» обыгрывает «Жилину», но выбывает из турнира

После домашней победы «Жилины» 2:0 мало кто сомневался в исходе противостояния, да и сами словаки, вероятно, уже примеривались к потенциальным соперникам по следующему раунду. Но в ответной встрече «Ворскла» не просто дала бой, а едва не преподнесла сюрприз.

Первого мяча пришлось ждать до 68-ой минуты, когда отличился Антон Шиндер. На последней минуте основного времени Евгений Ткачук перевел матч в экстра-тайм. Через десять минут после его начала словаки остались в меньшинстве: вторую желтую получил Шпалек. Нарушение произошло в штрафной, и полтавские футболисты получили право на пенальти. Турсунов его реализовал, и уже казалось, что украинцы совершили невозможное. Но когда до свистка оставалось всего ничего, на 121-ой минуте Виллиан забил гол, который вывел «Жилину» в следующий раунд.



6 августа. Полтава. Стадион «Ворскла».



Ворскла (Украина) – Жилина (Словакия) – 3:1 (0:0).



Голы: 1:0 – Шиндер, 68; 2:0 – Ткачук, 90; 3:0 – Турсунов, 101; 3:1 – Виллиан, 120+1.



