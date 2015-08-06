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    • Лига Европы. Полтавская «Ворскла» обыгрывает «Жилину», но выбывает из турнира

    Лига Европы. Полтавская «Ворскла» обыгрывает «Жилину», но выбывает из турнира

    После домашней победы «Жилины» 2:0 мало кто сомневался в исходе противостояния, да и сами словаки, вероятно, уже примеривались к потенциальным соперникам по следующему раунду. Но в ответной встрече «Ворскла» не просто дала бой, а едва не преподнесла сюрприз.

    Первого мяча пришлось ждать до 68-ой минуты, когда отличился Антон Шиндер. На последней минуте основного времени Евгений Ткачук перевел матч в экстра-тайм. Через десять минут после его начала словаки остались в меньшинстве: вторую желтую получил Шпалек. Нарушение произошло в штрафной, и полтавские футболисты получили право на пенальти. Турсунов его реализовал, и уже казалось, что украинцы совершили невозможное. Но когда до свистка оставалось всего ничего, на 121-ой минуте Виллиан забил гол, который вывел «Жилину» в следующий раунд.

    6 августа. Полтава. Стадион «Ворскла».

    Ворскла (Украина) – Жилина (Словакия) – 3:1 (0:0).

    Голы: 1:0 – Шиндер, 68; 2:0 – Ткачук, 90; 3:0 – Турсунов, 101; 3:1 – Виллиан, 120+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 22:40
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    Комментарии (8)
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    Losharik
    1438890193
    И нефиг им делать в плей-офф
    Ответить
    JI e x a
    1438892544
    вспомнилось сразу игра Хорватия с Турцией( кажется так, хорваты точно были), когда хорваты забили на сто двадцать первой минуте , сравняв счет, и по пеналям прошли)
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    XimeRajke
    1438895131
    Сцаный Ковпак
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    XimeRajke
    1438895687
    Что за мудак удаляет комменты?
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    3eмлянин
    1438907348
    Обидно так выиграть и не пройти - жесть
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    tolyan-64
    1438935945
    ПОЛТАВА-молодці,а гол на останніх хвилинах наука на майбутнє.
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    ologreds
    1694997460
    numo438045
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