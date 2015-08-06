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    Фабиански остается в «Суонси» еще на четыре года

    Как сообщает официальный сайт «лебедей», польский голкипер Лукаш Фабиански продлил соглашение с клубом.

    Вратарь присоединился к «Суонси» год назад, перейдя из «Арсенала». В своем дебютном сезоне за новый клуб Фабиански провел 13 «сухих» матчей. Прошлый договор был рассчитан на три года, но руководство приняло решение обновить его уже сейчас.

    Стороны прокомментировали сделку.

    «Это отличная новость для него самого, для команды, клуба и болельщиков. Я не удивлен, что он подписал длительное соглашение, потому что он был в восхищении от своего выступления в прошлом сезоне и от работы в клубе в целом», – сказал менеджер команды Гарри Монк.

    «Я счастлив быть здесь. Меня хорошо приняли с самого начала. Этот клуб отлично подходит для того, чтобы совершенствоваться. Игроки, менеджер, атмосфера – здесь есть все, чтобы играть и развиваться», – в свою очередь рассказал Фабиански.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 19:12
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    Комментарии (2)
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    3eмлянин
    1438878323
    о как не могут друг без друга :~))
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    ologreds
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