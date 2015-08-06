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    Карпин прогнозирует победу «Рубина» над «Штурмом»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился прогнозом на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между казанским «Рубином» и австрийским «Штурмом».

    «Рубин» неудачно начал чемпионат, но в Австрии сыграл отлично. Если бы казанцы не подрасслабились, то могли бы выиграть у «Штурма» и с более крупным счетом, чем 3:2. После неудачных матчей в чемпионате России «Рубин» захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, а заодно вернуть себе уверенность. Это можно сделать за счет побед в Лиге Европы. Ставлю на тотал больше и победу «Рубина» в этой встрече», – подытожил специалист.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    06.08.2015 16:28
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    Комментарии (6)
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    PTZevolution
    1438869303
    Валера пошел по ставочкам)
    Ответить
    3eмлянин
    1438870697
    Я тоже
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    Genario
    1438872754
    Валера, молодец!
    Ответить
    Krasnodar 123
    1438876267
    ВАЛЭРИС ВЕРИМ!
    Ответить
    Дроздoff
    1438886486
    Ну почти)))
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    ologreds
    1694997462
    numo438005
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