Еремеев: «Пока Муса на уровне – ЦСКА будет набирать очки»

Нападающий сборной России по пляжному футболу Егор Еремеев после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА обыграл «Спарту», назвал слабым старт поединка в исполнении красно-синих.





«Не ожидал, что старт матча будет таким слабым для ЦСКА. Показалось, что с 0:2 красно-синие отыграться уже не смогут. По встрече было видно, что армейцам необходим нападающий, а вот в Страндберга Слуцкий, видимо, не верит. Пока Муса на уровне – ЦСКА будет набирать очки. Думаю, что через сезончик его могут куда-нибудь продать в Европу», – приводит слова Еремеева корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

