«Рома» подпишет 18-летнего бразильца

Полузащитник Жерсон переходит из «Флуминенсе» в «Рому». 18-летний футболист обойдeтся римлянам в 17 миллионов евро и процент с последующей продажи футболиста.

Ранее сообщалась, что «Барселона» достигла договоренности с отцом игрока в состав своей команды, однако каталонцы могут отказаться от своих претензий на Жерсона в обмен на процент от последующей его продажи.

В случае если трансфер состоится, «Рома» сможет заявить футболиста в январе 2016 года, а до этого времени может отправить его в аренду в один из бразильских или итальянских клубов.