Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Энрике остался доволен игрой трио нападения в матче с «Ромой»

    Энрике остался доволен игрой трио нападения в матче с «Ромой»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике остался доволен игрой нападающих команды Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса в матче на Кубок Гампера с «Ромой». Каталонцы одержали победу со счeтом 3:0, а бразилец и аргентинец забили по голу в первом тайме.

    «Мне понравилась игра Неймара, Месси, Суареса и остальных наших игроков в важных аспектах. Это именно то, что мы ищем. Когда футболист в отпуске, то должен выполнять свою программу работы и придерживаться инструкций по питанию. Очевидно, что они выполнили эти предписания», – сказал Луиса Энрике.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2015 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Killofwrath
    1438857622
    Неймар много бухал, но на игре это не сказалось)
    Ответить
    футболист в отставке
    1438860013
    Хорошо сыграло трио, как обычно!
    Ответить
    ForcaBarcaKZ
    1438863515
    Этот трио еще покажет всем кто лучше
    Ответить
    ologreds
    1694997466
    numo437966
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+