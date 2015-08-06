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    Бубнов: «Игнашевич в последнее время сильно сдал»»

    Эксперт Александр Бубнов отметил слабое судейство матча «Спарта» – ЦСКА, а также прокомментировал игру защитников московской команды.


    «Судья провел очень слабый матч и не разобрался как минимум в двух важных моментах. Первый — удаление игрока «Спарты», которого не должно было быть, так как оба игрока в том эпизоде шли на мяч с прямыми ногами. К тому же арбитр не заметил, что чех мяча коснулся первым, а значит, нарушал правила Фернандес. Второй — не назначенный пенальти после фола Набабкина. В обеих эпизодах судья был рядом с местом событий, но почему-то принял неправильные решения.
    Поэтому и наставник «Спарты» после финального свистка направился к нему с претензиями. А забей чехи пенальти — и игра могла бы сложиться абсолютно иначе.
    Я уже не раз говорил, что Игнашевич в последнее время сильно сдал. Об этом, кстати, говорят и мои расшифровки ТТД. А братья Березуцкие чуть моложе, да и вместе играют уже достаточно давно и знают друг друга как облупленных», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.08.2015 08:05
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    Комментарии (5)
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    Damon
    1438839927
    Удивительно, ладно бы в домашнем чемпе. А тут вряд ли судья стал бы специально ошибаться в пользу русской команды, скорее наоборот. А так молодцы, с ноль два на победу. Игнашевич лет то уже сколько, надеюсь к 18 году найдется достойная замен ветеранам в защите
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    sour12
    1438855905
    сам бы побегал в таком возрасте против молодых ещё и в ЛЧ.
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    AK--47
    1438857980
    Бубнов все чаще и чаще появляется в новостных лентах спортивных новостей.
    Ответить
    AK--47
    1438858038
    Игнашевич из травм не может набрать хорошую форму.
    Ответить
    ologreds
    1694997466
    numo437957
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