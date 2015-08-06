Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Рому»

Испанская «Барселона» в товарищеском матче уверенно расправилась с итальянской «Ромой». Нужно отметить, что некоторое время назад в стане «волчицы» трудился нынешний наставник каталонцев Луис Энрике. Забитыми мячами отметились Неймар, Лионель Месси и Иван Ракитич. Добавим, что на 35-й минуте желтую карточку получил Месси за то что схватил за шею своего оппонента Мапу Янга-Мбива. В результате небольшой стычки «горчичник» получил и футболист римлян.



5 августа. Барселона. Стадион «Камп-Ноу»

Барселона (Испания) – Рома (Италия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 26; 2:0 – Месси, 41; 3:0 – Ракитич, 66.