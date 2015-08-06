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    Газзаев: «В целом ЦСКА сыграл против «Спарты» хорошо»

    Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился своим мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где «армейцы» одержали волевую победу над чешской «Спартой» (3:2).

    «В целом команда хорошо играла. Наверное, только первые полчаса игроки нервничали, и игра не получалась. Начиная с 30-й минуты и до конца матча армейцы заслуженно доминировали. Уровень ЦСКА, класс игроков, конечно, намного выше. И как бы трудно игра ни складывалась, команда добилась абсолютно закономерной и убедительной победы. Думаю, с каждой игрой ЦСКА будет только прибавлять. Будет совершенно другой уровень, другое отношение. Будем откровенны: «Спарта» была не самым сильным раздражителем. На следующем этапе, конечно, надо показывать совершенно другой уровень, ведь соперники будут намного сильнее, а на кону будет выход в основной этап», – сказал эксперт.

    Источник: ТАСС

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    06.08.2015 00:18
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    Комментарии (2)
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    sour12
    1438856380
    но омоложение центральной линии обороны важней чем покупка форварда....есть муса и есть странберг в виде таранного форварда...
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    ologreds
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