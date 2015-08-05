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    Швед – в «Севилье» на пять лет

    Бывший полузащитник «Карпат» Марьян Швед подписал пятилетний контракт с «Севильей».
    Сумма трансфера составила 1 миллион евро. Также украинская команда получит 30% суммы при последующей продаже футболиста.

    Швед будет играть за резервный состав клуба, который выступает в третьем испанском дивизионе, однако сам хавбек ставит перед собой цель играть за первую команду.
    Напомним, что ранее «Севилья» подписала еще одного украинского игрока – полузащитника Евгения Коноплянку.

    Источник: ФК «Севилья»

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    05.08.2015 18:22
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    Комментарии (4)
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    shinnik
    1438788867
    жовто-блакитный швед..
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    Костя-ФК Барселона
    1438788998
    Удачи в новом клубе
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    DavideSanton
    1438798643
    Чтоб Конопля по родине меньше тосковал взяли Шведа - типичная тактика футбольных клубов
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    ologreds
    1694997470
    numo437904
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