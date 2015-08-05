Швед – в «Севилье» на пять лет

Бывший полузащитник «Карпат» Марьян Швед подписал пятилетний контракт с «Севильей».

Сумма трансфера составила 1 миллион евро. Также украинская команда получит 30% суммы при последующей продаже футболиста.



Швед будет играть за резервный состав клуба, который выступает в третьем испанском дивизионе, однако сам хавбек ставит перед собой цель играть за первую команду.

Напомним, что ранее «Севилья» подписала еще одного украинского игрока – полузащитника Евгения Коноплянку.