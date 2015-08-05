Бенатиа: «В первый раз слышу об интересе «Ювентуса»

Защитник «Баварии» и сборной Марокко Мехди Бенатиа прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус».





«Я ничего не слышал об интересе со стороны «Ювентуса“. Не слежу за подобными вещами, ведь у меня действующий контракт с «Баварией“, который рассчитан на пять лет, здесь я счастлив. Но за итальянским чемпионатом я тоже слежу. Там собрано множество отличных игроков», — приводит слова защитника Sky Sports Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне Бенатиа провeл в бундеслиге 15 матчей и забил 1 гол.