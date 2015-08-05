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    Попов: «Возможности забить в Праге будут»

    Известный в прошлом защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» накануне ответного матча ЦСКА со «Спартой» в 3-ем квалификационном раунде Лиги отметил, что ЦСКА сильнее «Спарты», а для победы армейцам необходимо продемонстрировать свой футбол.


    «Нужно забить гол и просто играть в свою игру. Других рецептов тут нет. Нужно думать не только о нападении, но и о том, как не пропустить. ЦСКА — более сильная команда, чем «Спарта», но чехи могут одолеть своего оппонента за счет морально-волевых.

    Ничего придумывать не стоит, надо лишь показывать комбинационный футбол. В первом матче у красно-синих было много возможностей забить еще, в Праге они тоже представятся», – сказал Попов.

    Полное интервью Попова можно прочитать по этой ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2015 12:08
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    Комментарии (2)
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    AK--47
    1438782656
    ЦСКА сыгранная команда, могут грамотно сыграть в многих компонентах игры.
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    ologreds
    1694997472
    numo437870
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