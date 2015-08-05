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    • Текстовая трансляция матча «Спарта» – ЦСКА – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча «Спарта» – ЦСКА – на «Бомбардире»

    Болельщики ЦСКА и «Спарты» в одинаковой мере верят в проход своей команды в последний квалификационный раунд Лиги чемпионов, но сегодня вечером радоваться будет только одна сторона. Первый матч в Москве показал, что армейцы несколько недооценили соперника, который четко указал на проблемы ЦСКА в обороне.

    «Спарта» становится мирным фаворитом противостояния, но москвичи уже не раз с честью выходили и из более сложных ситуаций. Сумеют ли подопечные Слуцкого продолжить борьбу за выход в самый престижный турнир Европы или же будут довольствоваться Лигой Европы? Ответа на этот вопрос осталось ждать не так уж и долго.


    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча «Спарта» – ЦСКА. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало встречи -19.45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2015 17:28
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    бомбардирушка
    1438761804
    радоваться будет наша сторона !!!!!!!
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    "-cska-"
    1438762304
    2-1 в пользу Наших
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    ren888888
    1438788363
    Спарта должна победить моускоуских нубофутболеров по названием сиэска! Рубин форева!
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    Izumik
    1438799195
    чёт Спарта в ауте...Дзагоев Праге=давай до свиданья)))))))
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    ologreds
    1694997472
    numo437863
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