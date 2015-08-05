Мартино: «На месте Месси закончил бы играть за сборную»

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино сказал, что на родине несправедливо критикуют форварда национальной Лионеля Месси. Также наставник признался, что он поймет игрока в случае отказа играть за команду.



«Никто не говорил мне, что Месси нельзя играть в товарищеских матчах. Ни он, ни я, ни президент Федерации футбола Аргентины не говорили об этом.

Разговоры о таких вещах придают правдоподобия слухам, которые не заслуживают анализа. Те, кто критикуют Месси, не заслуживают права анализировать футбол.

Слова о том, что он рассматривает возможность ухода из сборной, расстраивают меня, но они вполне понятны. Если бы я был Месси, давно бы закончил играть за Аргентину», – сказал Мартино.