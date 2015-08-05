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    «Ювентус» договорился с «Атлетико» по Сикейре

    Итальянский клуб договорился с «матрасниками» об аренде левого защитника Гильерме Сикейры.

    Сообщается, что футболист переедет в Турин на правах аренды за девять миллионов евро. Также испанская сторона открыта для того, чтобы вписать в договор пункт об обязательном праве выкупа. Теперь дело за самим игроком, который должен обсудить с «Ювентусом» личные условия.

    О сделке пока не говорят как о завершенной, поскольку интерес к Сикейре проявляет «ПСЖ».

    Если защитник все же станет игроком «Ювентуса», то это будет его пятый итальянский клуб: ранее Гильерме выступал за «Интер», «Лацио», «Анкону» и «Удинезе». В «Атлетико» Сикейра перешел из «Гранады» в 2014 году за 10 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    05.08.2015 01:42
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