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    Лига Чемпионов.»Аякс» уступил «Рапиду»

    В драматичномм ответном поединке третьего раунда квалификации ЛЧ «Аякс» в Амстердаме проиграл венскому «Рапиду» со счетом 2:3 и выбыл из турнира.

    «Рапид» вышел вперед на 12-ой минуте, а незадолго до перерыва удвоил преимущество. Во втором тайме голландцам удалось отыграться и установить на табло счет первого матча – 2:2. Но ничейный счет продержался только две минуты, после чего австрийцы вновь вышли вперед и больше уже своего преимущества не упускали.

    4 августа. Амстердам. Стадион « Амстердам-Арена»

    Аякс (Нидерланды) – Рапид (Австрия) – 2:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Берич,12; 0:2 – Шауб, 39; 1:2 – Милик, 52; 2:2 – Гудель, 75; 2:3 – Шауб, 77 .

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 23:19
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    Комментарии (8)
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    Костя-ФК Барселона
    1438719721
    Аякс как так?
    Ответить
    Chelsea-1985
    1438719776
    Сами виноваты.Ставочка в пролете(
    Ответить
    DavideSanton
    1438721021
    Аякс не в групповом этапе ЛЧ, давно такого не было.
    Ответить
    mdu86
    1438726349
    Теперь если ЦСКА пройдет Спарту,а Фенербахче то же самое сделает с Шахтером, то армейцы будут сеяными в следующем раунде ЛЧ, а следовательно достанется более слабый соперник. Но ещё нужно пройти Спарту! Удачи в ответной игре!
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    AleXXX 88
    1438730453
    Вот тебе и самый слабый Рапид
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    ologreds
    1694997474
    numo437826
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