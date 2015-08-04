Лига Чемпионов.»Аякс» уступил «Рапиду»

В драматичномм ответном поединке третьего раунда квалификации ЛЧ «Аякс» в Амстердаме проиграл венскому «Рапиду» со счетом 2:3 и выбыл из турнира.



«Рапид» вышел вперед на 12-ой минуте, а незадолго до перерыва удвоил преимущество. Во втором тайме голландцам удалось отыграться и установить на табло счет первого матча – 2:2. Но ничейный счет продержался только две минуты, после чего австрийцы вновь вышли вперед и больше уже своего преимущества не упускали.



4 августа. Амстердам. Стадион « Амстердам-Арена»

Аякс (Нидерланды) – Рапид (Австрия) – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Берич,12; 0:2 – Шауб, 39; 1:2 – Милик, 52; 2:2 – Гудель, 75; 2:3 – Шауб, 77 .