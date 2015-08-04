Лига Чемпионов. «АПОЭЛ» уступает «Мидтьюлланду», но идет дальше

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между кипрским «АПОЭЛем» и датским «Мидтьюлландом» принес скандинавскому клубу гостевую победу со счетос 0:1. Гол уже на второй минуте провел защитник Эрик Святченко – датский футболист украинского происхождения.

Однако в следующий раунд квалификации проходит «АПОЭЛ», который в первом матче одержал победу со счетом 1:2, забив таким образом на один выездной гол больше.



4 августа. Никосия. Стадион Neo GSP.



АПОЭЛ (Кипр) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:1 (0:1).



Голы: 0:1 – Святченко, 2.



