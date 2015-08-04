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    • Лига Чемпионов. «АПОЭЛ» уступает «Мидтьюлланду», но идет дальше

    Лига Чемпионов. «АПОЭЛ» уступает «Мидтьюлланду», но идет дальше

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между кипрским «АПОЭЛем» и датским «Мидтьюлландом» принес скандинавскому клубу гостевую победу со счетос 0:1. Гол уже на второй минуте провел защитник Эрик Святченко – датский футболист украинского происхождения.
    Однако в следующий раунд квалификации проходит «АПОЭЛ», который в первом матче одержал победу со счетом 1:2, забив таким образом на один выездной гол больше.

    4 августа. Никосия. Стадион Neo GSP.

    АПОЭЛ (Кипр) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:1 (0:1).

    Голы: 0:1 – Святченко, 2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 22:08
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    Костя-ФК Барселона
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    Обидно проигрывать из-за гостевого гола
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