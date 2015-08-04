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    Лига Чемпионов. «Мeльде» и «Динамо» (Загреб) сыграли вничью

    В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов нарвежский «Мeльде» принимал «Динамо». Матч завершился со счетом 3:3, что позволило хорватам пройти в раунд плей-офф за счет голов на выезде.
    Сам ход матча был весьма любопытным и интригующим. Уже к 23-ей минуте динамовцы вели со счетом 0:3, однако «Мeльде» сумел вернуться в игру и даже сравнять счет, причем свой третий мяч хозяева забили в меньшинстве. К сожалению для упорных норвежцев, этого недостаточно, чтобы выйти в следующий этап турнира: встреча в Загребе принесла ничью 1:1, а это значит, что за счет выездных голов дальше идет «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 21:57
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    Комментарии (2)
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    Костя-ФК Барселона
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    Так эффектно вернулись, но не прошли
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    ologreds
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