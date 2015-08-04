Слуцкий: «У нас есть опыт подобных матчей – это сыграет роль»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, чего ждет от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты».



«Результат первой игры, естественно, больше на руку „Спарте“. Понятно, что нас устроит если и ничья, то только очень результативная. Разумеется, сейчас информации о сопернике у нас больше, чем перед первой игрой. В последнем матче чемпионата „Спарта“ сильно ротировала состав. Мне трудно предположить, как будут складываться события завтра.

Понятно, что нам нужно атаковать. Но ясно, что и „Спарта“ постарается при своих болельщиках показать достаточно качественный футбол. Безусловно, и нас, и „Спарту“ ждeт крайне важный поединок.

Мы понимаем, что стоит на кону. Волнение будет. Но у нас опыт игры в таких матчах. Надеюсь, это сыграет свою роль».