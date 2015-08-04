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    • Слуцкий: «У нас есть опыт подобных матчей – это сыграет роль»

    Слуцкий: «У нас есть опыт подобных матчей – это сыграет роль»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, чего ждет от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты».


    «Результат первой игры, естественно, больше на руку „Спарте“. Понятно, что нас устроит если и ничья, то только очень результативная. Разумеется, сейчас информации о сопернике у нас больше, чем перед первой игрой. В последнем матче чемпионата „Спарта“ сильно ротировала состав. Мне трудно предположить, как будут складываться события завтра.
    Понятно, что нам нужно атаковать. Но ясно, что и „Спарта“ постарается при своих болельщиках показать достаточно качественный футбол. Безусловно, и нас, и „Спарту“ ждeт крайне важный поединок.
    Мы понимаем, что стоит на кону. Волнение будет. Но у нас опыт игры в таких матчах. Надеюсь, это сыграет свою роль».

    Напомним, первый поединок команд завершился вничью 2:2.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2015 20:21
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    Комментарии (18)
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    cska-62
    1438754361
    Леонид Викторович! Перед переходом в сборную сделайте болельщикам хоть раз подарок: поставьте Мусу на его законное место правого хава (Тошич может сыграть и слева, как в сборной Сербии), центрфорвардом - Страндберга, под ним Емёменко или Дзагоева, опорниками Натхо и Вернблума, в защите М.Фердандеса, Игнашевича, одного из братьев Березуцких, Набабкина или Щенникова; в воротах, ясное дело, Акинфеева.
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    20gelding14
    1438755349
    Хотелось бы поверить Вам, но что то не верится. Боритесь, ЛВ за серебро в Российском чемпионате...
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    SHMEL
    1438758268
    Вы уж давайте,постарайтесь.Спарта не тот соперник,о которого нужно спотыкаться.
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    бомбардирушка
    1438759908
    ЦСКА соберитесь и подарите праздник !!!!!
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    JevgeniN
    1438761338
    Вся Россия будет болеть за Вас! Удачи ЦСКА, приносите рейтинг в таблицу коэфецентов УЕФА. 2 года надо выступать не хуже Французев и Португальцев и тогда мы выйдем на 5 место!
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    Каратель
    1438763836
    главное чтобы вася берёза в своё удовольствие играть не начал,а так удачи
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    немо
    1438766869
    Петржела где-то прав. С такой защитой против быстрых отак будет тяжело. Но что-то подсказывает ЦСКА выиграет со счетом 2:1. Буду болеть хотя и не цеэсковец.
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    Скобарь77
    1438772887
    ЦСКА вперёд!!!!!
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    Небомбардир
    1438794496
    15-я минута, 2-0.... Большой опыт....
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    ologreds
    1694997476
    numo437809
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