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    • Гвардиола: «Последние три года Швайнштайгер никогда не был в оптимальном состоянии»

    Гвардиола: «Последние три года Швайнштайгер никогда не был в оптимальном состоянии»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Пеп Гвардиола уверен, что у его бывшего подопечного полузащитника Бастиана Швайнштайгера в Англии все сложится отлично, если не будет проблем с травмами.

    Также Гвардиола пожаловался, что последние три года Бастиан никогда не был в идеальной игровой форме.

    «Швайнштайгер – очень хороший игрок, но, к сожалению, за последние три года он ни разу не был готов играть на сто процентов», – цитирует Гвардиолу Skysports.
    Напомним, в это трансферное окно полузащитник немецкой сборной перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Skysports

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    04.08.2015 12:32
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    Комментарии (2)
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    Оргазмирующий Прапор
    1438690927
    боится пепка такое в лицо говорить. но когда игрок ушел в в другой клуб, - гнилая натура гварделки не сдюжила.
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    ologreds
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