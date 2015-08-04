Смородская: «С Павлюченко расстались хорошо, с Кержаковым переговоров не было»

Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что клуб не вел переговоров с Александром Кержаковым. Также президент рассказала, что москвичи готовы расстаться с полузащитником команды Мубараком Буссуфа.
«Рома провел в нашем клубе три с половиной года. Когда его брали, он был значительно моложе. Сейчас предложили условия, которые его не устроили. Мы очень хорошо расстались, остались благодарны друг к другу.
Были ли переговоры с Кержаковым? Нет, не было.
У Буссуфа еще год до конца контракта. Честно говоря, если бы поступило реально хорошее предложение, мы бы его приняли. И не потому, что нам не нравится Буссуфа. Просто нужно зарабатывать деньги. Пресловутый финансовый фэйр-плей… Буссуфа – отличный футболист. Давайте теперь всех легионеров распродадим, и поставим 19-летних» – сказала Смородская.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!