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    Шикунов будет уволен из «Ростова»

    Администрация «Ростова» готовит приказ об увольнении вице-президента клуба Александра Шикунова. Об этом утверждает портал 161.ru со ссылкой на источник в министерстве спорта Ростовской области.

    Функционер подозревается в растрате бюджетных средств на сумму 34 миллиона рублей. Ранее уже сообщалось, что в отношении Шикунова заведено уголовное дело Следственным комитетом РФ по региону.

    Предполагается, что «Ростов» получил от Министерства спорта Ростовской области в прошлом году 382 миллиона рублей и должен был отчитаться об их трате. Однако клуб не предоставил документы, которые показывали бы, куда из этой суммы ушли 34,457 миллиона рублей.
    Также правоохранительные органы заинтересовались сообщениями СМИ, согласно которым Шикунов приобрел недвижимость на Ибице на деньги от трансфера французского нападающего Флорана Синама-Понголя.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 07:11
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    Комментарии (3)
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    juvseriy
    1438697443
    Когда за каждый украденный миллион один год тюрьмы давать будут вот тогда порядок в стране будет!
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    ЮГ РОССИИ
    1438744475
    Нашли козла отпущения...Шикунов если и украл то копейки.сажать надо тех кто миллиарды разворовывает народного добра.
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    ologreds
    1694997480
    numo437731
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