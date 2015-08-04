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    • Билялетдинов: «Любому футболисту проще по три матча в неделю играть»

    Билялетдинов: «Любому футболисту проще по три матча в неделю играть»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов дал свой комментарий после матча со «Спартаком», который его команда проиграла со счетом 1:0.
    «Спросите у любой команды, у любого футболиста. Им всегда проще по три матча в неделю играть, чем ждать игры в течение недели. Здесь вопрос в обойме футболистов. Из-за санкций у нас можно было заявить в Лигу Европы только 21 игрока. Даже Девича мы не можем заявить вместо кого-то из-за санкций УЕФА. Вот такая специфика. Играть по две игры в неделю довольно хорошо, но нам главное – не измотать игроков», – сказал Билялетдинов на пресс-конференции.
    Напомним, что эта игра стала третьей подряд, в которой подопечные Билялтединова не набирают очков.

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    Источник: Р-Спорт

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    04.08.2015 00:34
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    Комментарии (4)
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    ren888888
    1438661921
    Дно!
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    Jack Frost
    1438664154
    Любому футболисту проще играть,будучи сыном главным тренером.
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    anton_ayvazov
    1438683254
    Да вы хотя бы один нормально сыграйте
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    ologreds
    1694997482
    numo437720
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