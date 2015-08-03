Аленичев: «К матчу с ЦСКА Зе Луиш будет полностью готов»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, в какой форме сейчас находится форвард команды Зе Луиш, который отдал голевую передачу после выхода на замену в матче 3-го тура РФПЛ с казанским «Рубином» (1:0).

Юра Мовсисян забил в Краснодаре, забил и сегодня. Когда Зе Луиш выходил на замену, многие, наверное, подумали, что сейчас Юра уйдeт, но мы приняли решение сыграть в двух форвардов, и это сработало. Что касается состояния Зе Луиша, то, думаю, ближе к ЦСКА он будет полностью готов», — заявил Аленичев.





забил в Краснодаре, забил и сегодня. Когда Зе Луиш выходил на замену, многие, наверное, подумали, что сейчас Юра уйдeт, но мы приняли решение сыграть в двух форвардов, и это сработало. Что касается состояния Зе Луиша, то, думаю, ближе к ЦСКА он будет полностью готов», — заявил Аленичев. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!