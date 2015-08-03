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    Аленичев: «К матчу с ЦСКА Зе Луиш будет полностью готов»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, в какой форме сейчас находится форвард команды Зе Луиш, который отдал голевую передачу после выхода на замену в матче 3-го тура РФПЛ с казанским «Рубином» (1:0).
    «Юра Мовсисян забил в Краснодаре, забил и сегодня. Когда Зе Луиш выходил на замену, многие, наверное, подумали, что сейчас Юра уйдeт, но мы приняли решение сыграть в двух форвардов, и это сработало. Что касается состояния Зе Луиша, то, думаю, ближе к ЦСКА он будет полностью готов», — заявил Аленичев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2015 22:31
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    Комментарии (5)
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    Agro1987
    1438631291
    Кто бы что не говорил, а рука Аленичева уже чувствуется в первых трех турах. Молодцы Спартак, хороший футбол показывают. Не болею ни за одну из Российских команд, но мне почему-то хочется, чтобы чемпионом страны стал либо Спартак, либо Краснодар!!!
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    Кукуха
    1438632485
    Интересная команда получается! До чемпионства далеко-далече, а вот за 3-4 место уже в этом сезоне способны бороться на равных.
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    ologreds
    1694997482
    numo437703
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