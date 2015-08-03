Файзулин: «Семак в сборной России? Почему нет?»

Полузащитник петербургского «Зенита» Виктор Файзулин ответил на вопросы болельщиков, в частности поделившись своим мнением о том, чтобы бывший футболист Сергей Семак, ныне входящий в тренерский штаб «сине-бело-голубых» и сборной России, возглавил национальную команду.

— Трудно возвращаться после такого перерыва? Насколько вы готовы сейчас?

— Конечно, трудно пропускать столько времени, столько важных матчей. Насколько я готов сейчас, мне судить сложно, потому что я пока и сам этого до конца не понимаю. Одну тренировку я провожу, а две приходится пропустить. Потом тренируешься три дня подряд, а после этого одну тренировку снова пропускаешь. Все-таки травма, а точнее, заболевание пока не дает мне в полном объеме участвовать в тренировочном процессе.

— Виктор, почему вы играете именно под 20-м номером?

— Так получилось, что в Хабаровске я играл сначала под 10-м, а потом под 20-м номером. В Нальчике снова был десятым. Когда переходил в «Зенит», двадцатка была свободна. Вообще мне всегда нравился номер семь, но в других командах он был занят. А в «Зените», когда в принципе была возможность взять семерку, я не решился — все-таки в Петербурге под этим номером раньше у футболистов не складывалось: то травмы, то еще что-нибудь.

— Хотели бы вы, чтобы Семак возглавил сборную России?

— Почему нет?

— Против чемпиона каждый соперник играет свой главный матч. Это чувствуется на поле?

— Пожалуй, да. Видно запредельную концентрацию. Бывает, что в матче, который ты смотрел всего неделю назад, соперник демонстрировал совсем не такую агрессию и не такие эмоции, как в матче с нашей командой.

— Российских новичков вы расцениваете как партнеров или как конкурентов? Как проходит их адаптация?