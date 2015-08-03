РФПЛ. «Спартак» обыграл «Рубин»

Матч 3-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином» вызвал ажиотаж еще до его начала, спровоцировав огромные очереди в кассах. Болельщики «красно-белых», поверившие в команду с приходом Дмитрия Аленичева, надеялись на хороший результат в матче с двукратными чемпионами России. Начало встречи осталось за хозяевами, которые захватили инициативу и создали несколько опасных моментов, но в целом первый тайм больше запомнился великолепными сейвами Артема Реброва, который спас свою команду после двух опаснейших ударов подряд. Во втором тайме «Спартак» продолжил терять инициативу, пока Аленичев не принял решение выпустить нападающего Зе Луиша и сыграть в атакующий футбол. Пять минут понадобилось форварду из Кабо-Верде, чтобы отдать великолепную передачу верхом в одно касание прямо под удар Юре Мовсисяну, который в упор расстрелял Сергея Рыжикова. После забитого мяча Аленичев принял решение удерживать счет, и сменил тактику своей команды на более оборонительную. После этого команда Рината Билялетдинова взяла игру в свои руки, но на 85 минуте ситуацию для казанцев осложнила вторая желтая карточка Олега Кузьмина. В итоге матч закончился победой «красно-белых» с минимальным счетом.

3 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена»

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Мовсисян, 60.



Спартак: Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов (Ромуло, 75), Ананидзе (Зе Луиш, 54), Промес, Мовсисян (Гранат, 65).

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Маурисио Лемос, Котуньо, Камболов, Георгиев, Оздоев, Билялетдинов (Портнягин, 64), Карлос Эдуарду, Гекдениз, Канунников.

Предупреждения: Широков, 40; Котуньо, 40; Благо, 74; Кузьмин, 80.



Удаление: Кузьмин, 85.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).