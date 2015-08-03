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    РФПЛ. «Спартак» обыграл «Рубин»

    Матч 3-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином» вызвал ажиотаж еще до его начала, спровоцировав огромные очереди в кассах. Болельщики «красно-белых», поверившие в команду с приходом Дмитрия Аленичева, надеялись на хороший результат в матче с двукратными чемпионами России. Начало встречи осталось за хозяевами, которые захватили инициативу и создали несколько опасных моментов, но в целом первый тайм больше запомнился великолепными сейвами Артема Реброва, который спас свою команду после двух опаснейших ударов подряд. Во втором тайме «Спартак» продолжил терять инициативу, пока Аленичев не принял решение выпустить нападающего Зе Луиша и сыграть в атакующий футбол. Пять минут понадобилось форварду из Кабо-Верде, чтобы отдать великолепную передачу верхом в одно касание прямо под удар Юре Мовсисяну, который в упор расстрелял Сергея Рыжикова. После забитого мяча Аленичев принял решение удерживать счет, и сменил тактику своей команды на более оборонительную. После этого команда Рината Билялетдинова взяла игру в свои руки, но на 85 минуте ситуацию для казанцев осложнила вторая желтая карточка Олега Кузьмина. В итоге матч закончился победой «красно-белых» с минимальным счетом.
    3 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена»
    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Мовсисян, 60.

    Спартак: Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов (Ромуло, 75), Ананидзе (Зе Луиш, 54), Промес, Мовсисян (Гранат, 65).
    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Маурисио Лемос, Котуньо, Камболов, Георгиев, Оздоев, Билялетдинов (Портнягин, 64), Карлос Эдуарду, Гекдениз, Канунников.
    Предупреждения: Широков, 40; Котуньо, 40; Благо, 74; Кузьмин, 80.

    Удаление: Кузьмин, 85.
    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 20:51
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    Комментарии (31)
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    Adunakor
    1438629259
    Ну и ладно, что команда скатывается, за то игроки в команде с татарскими фамилиями. Так дальше пойдет, можно будет на чемпионат Республики Татарстан, с "малайками" претендовать.
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    Кукуха
    1438633076
    Спартаку нужны сейчас победы, чтобы поверить в себя. Удачи!
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    InterMilano73
    1438633170
    Спартак!!! С победой!!!
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    SHMEL
    1438634361
    Повезло поросятам.
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    spartak never die
    1438635216
    Хорошая боевая игра. Рубин был хорош,но Спартак еще лучше! Алень делает ставку на атаку это есть очень хорошо,с таким футболом и проигрывать как то легче ;)Надеюсь это будет случаться крайне редко. Вперед Спартак!!!
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    spartak never die
    1438635305
    Рубиновый дракоша кстати где? Что ты там перед матчем вякал? А я тебя предупреждал....,что оделаешься жидко ;)
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    миха спартак
    1438636712
    с победой спартачи
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    maxim81413
    1438637687
    опять отскочили
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    Beim
    1438683696
    в целом игра равная, аленичев переиграл билялетдинова не стандартной заменой, с выходом зе луиша одновременно с мовсисяном, казанцы к этому были настолько не готовы, что потяряли в штрафной сразу и зе луиша и мовсисяна
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    ologreds
    1694997484
    numo437693
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