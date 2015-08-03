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    Георгиев: «Один гол, думаю, забьем»

    Полузащитник казанского «Рубина» Благой Георгиев дал свой комментарий по итогам первого тайма матча 3-го тура РФПЛ со «Спартаком», в котором голов забито не было.

    «Мы знаем, что «Спартак» хорошая команда, и в начале пришлось сдерживать их натиск, но самый опасный момент думаю был у нас. Во втором тайме будем действовать так, как скажет тренер, ну и надеемся выиграть матч.
    Сколько будет мячей? Думаю, мы забьем хотя бы один гол, дай бог чтобы получилось забить еще», – поведал Георгиев.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 20:06
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    Комментарии (3)
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    Кукуха
    1438627417
    Не забили..(
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    mdu86
    1438634763
    Били-били,не забили (
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    ologreds
    1694997484
    numo437688
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