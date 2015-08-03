Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Маттеус: «Моуринью лучше Гвардиолы»

    Бывший капитан «Баварии» и сборной ФРГ Лотар Маттеус не считает нынешнего наставника мюнхенского клуба Хосепа Гвардиолу лучшим тренером планеты.
    «Пеп не лучший в мире, лично я бы выбрал Моуринью. Он настоящий номер 1, он более прямолинейный и откровенный. Об этом мне рассказывали игроки, которых он тренировал. Моуринью всегда говорит в лицо то, что он думает.
    Я очень уважаю Гвардиолу, он выиграл многое, но он должен быть понятнее в своих указаниях! Я думаю, что из немецких тренеров его смог бы заменить Юрген Клопп, а из иностранных специалистов Жозе Моуринью, хотя маловероятно что он покинет «Челси», и Карло Анчелотти», – заявил Маттеус.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mdu86
    1438623330
    Тут ещё бабушка надвое сказала кто кого лучше!
    Ответить
    M0naX
    1438629951
    Диего Симионе ещё
    Ответить
    AK--47
    1438632156
    Тяжело Баварии, на Гвардиолу оказывается давление, это сказывается на команде.
    Ответить
    ologreds
    1694997484
    numo437685
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+