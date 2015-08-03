Маттеус: «Моуринью лучше Гвардиолы»

Бывший капитан «Баварии» и сборной ФРГ Лотар Маттеус не считает нынешнего наставника мюнхенского клуба Хосепа Гвардиолу лучшим тренером планеты.

«Пеп не лучший в мире, лично я бы выбрал Моуринью. Он настоящий номер 1, он более прямолинейный и откровенный. Об этом мне рассказывали игроки, которых он тренировал. Моуринью всегда говорит в лицо то, что он думает.

Я очень уважаю Гвардиолу, он выиграл многое, но он должен быть понятнее в своих указаниях! Я думаю, что из немецких тренеров его смог бы заменить Юрген Клопп, а из иностранных специалистов Жозе Моуринью, хотя маловероятно что он покинет «Челси», и Карло Анчелотти», – заявил Маттеус.