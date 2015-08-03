ФНЛ. «Газовик» – лидер после 5-го тура; «КАМАЗ» пятый раз подряд проиграл

В очередном матче пятого тура ФНЛ оренбургский «Газовик» обыграл рьяную молодежь из Санкт-Петербурга, что позволило дружине Роберта Евдокимова выйти в лидеры турнира по итогам текущего игрового дня. Победу хозяевам принес Марат Шогенов.



Что касается другого поединка, то совсем плохи дела у челнинского «КАМАЗа», который никак не может набрать очков в ФНЛ. На этот раз татарстанцы стали добычей «Тюмени». Такими темпами недалека отставка рулевого Владимира Клонцака. Видимо, команда оказалась просто не готовой к соревнованию более высокого уровня.





3 августа. Оренбург. Стадион «Газовик»

Газовик (Оренбург) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Шогенов, 55.

Газовик: Абакумов, Полуяхтов, Ойеволе, Малых, Андреев, Шогенов, Парняков, Афонин, Бреев (Воробьев, 76), Делькин (Кобялко, 67), Маркелов (Кабутов, 74).

Зенит-2: Обухов, Зуев, Лобов (Долгов, 74), Вяткин (Палиенко, 63), Евсеев, Ткачук, Зинков, Троянов (Иванов, 46), Зырянов, Киреенко (Попов, 67), Богаев.

Предупреждения: Андреев, 78; Ткачук, 20; Зуев, 41.