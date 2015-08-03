ФНЛ. «Томь» терпит второе поражение подряд

Пожалуй, главный фаворит ФНЛ «Томь» в понедельник потерпела второе поражение. Печаль на сибирскую землю привез тульский «Арсенал». Подопечные Валерия Непомнящего пропустили уже на 19-й минуте от Вадима Стеклова. На 51-й минуте «благодаря» совершенно беззубой обороне соперника разрыв в счете увеличил Александр Кутьин. Хозяева же в этот вечер сподобились только на один мяч в исполнении Кирилла Погребняка.



Очередное домашнее фиаско явно нанесет отпечаток на психологии команды, а впереди еще уйма важнейших встреч. Поэтому работы у опытнейшего и уважаемого Непомнящего будет много. Тем не менее, среди обывателей немало лиц, которые ждут скорейшего возвращения Томска в РФПЛ.



3 августа. Томск. Стадион «Труд»