Божович подал в отставку с поста наставника «Црвены Звезды»

Главный тренер белградской «Црвены Звезды» Миодраг Божович, известный по работе в России, подал в отставку со своего поста. Однако совет директоров сербского суперклуба не принял прошение.

Светозар Михайлович.



«Отставку отклонили единогласно. Это был моральный акт по причине плохой игры в начале сезона. Но мы полны решимости двигаться дальше. Все будут работать на благо клуба, у нас есть потенциал стать чемпионами», – заявил президент клуба «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!