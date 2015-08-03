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    • Божович подал в отставку с поста наставника «Црвены Звезды»

    Божович подал в отставку с поста наставника «Црвены Звезды»

    Главный тренер белградской «Црвены Звезды» Миодраг Божович, известный по работе в России, подал в отставку со своего поста. Однако совет директоров сербского суперклуба не принял прошение.

    «Отставку отклонили единогласно. Это был моральный акт по причине плохой игры в начале сезона. Но мы полны решимости двигаться дальше. Все будут работать на благо клуба, у нас есть потенциал стать чемпионами», – заявил президент клуба Светозар Михайлович.

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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2015 18:22
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    Комментарии (4)
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    VIPded
    1438616943
    Вроде бы не приняли отставку.
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    mdu86
    1438617825
    Чем вообще думает этот совет директоров! Ну какое чемпионство с Божевичем???!!! Они заглядывали в его послужной список?
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    Кукуха
    1438633129
    Жаль. Неплохой тренер всё-таки.
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    ologreds
    1694997484
    numo437678
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