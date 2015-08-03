Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Слуцкий посетит игру «Спартак» – «Рубин», чтобы просмотреть «сборников»

    Слуцкий посетит игру «Спартак» – «Рубин», чтобы просмотреть «сборников»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в понедельник посетит матч третьего тура РФПЛ между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Цель — посмотреть кандидатов в сборную России. В ближайшие дни должны быть объявлено, что наставник «армейцев» до окончания отборочного цикла к Евро-2016 будет совмещать посты и в клубе, и в сборной.
    Вчера Слуцкий посетил игру «Локомотив» – «Динамо» (1:1), хотя ЦСКА с ними предстоит играть только осенью.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    spartak never die
    1438614714
    Ну че,Ленчик,ты попал ;) Ну а если серьезно,то удачи в сборной,заставь этих лодырей бегать.
    Ответить
    shinnik
    1438614810
    Без меня меня женили..
    Ответить
    Mister Best
    1438617677
    мдаааааааааа....
    Ответить
    ologreds
    1694997484
    numo437675
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+