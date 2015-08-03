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    Кузьмин назвал «Спартак» опасной командой

    Защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин поделился мыслями перед понедельничным матчем команды в рамках третьего тура РФПЛ против московского «Спартака».
    «После матча с «Амкаром» все были очень расстроены. В раздевалке тренер выразил свое недовольство. В первую очередь качеством игры. Но сезон только начинается, и если сразу раскиснуть — ничего путного не выйдет. Главное, что команда не повесила нос, сделала правильные выводы и выдала неплохую игру со «Штурмом» (3:2). Любая победа улучшает микроклимат в команде. После побед и восстанавливаешься быстрее. Эмоциональный фон сейчас на высоком уровне. Хорошо, что выиграли. А сейчас все находятся в полной боевой готовности, чтобы обыграть «Спартак».
    «Спартак» — опасная команда. У них хорошая средняя линия, достойное нападение, крайние защитники здорово подключаются к атаке. От любого может исходить угроза. Это команда хорошего уровня, плюс у них новый тренер, свой стадион и болельщики. Чего уж тут говорить, придется несладко. Роман Широков? Помимо него есть и Ивелин Попов, и Квинси Промес. Все они опасны.
    Постараемся взять верх над соперником за счет командных действий, огромного желания и запредельной самоотдачи, а также полнейшей концентрации. «Рубин» сыграет вторым номером? Откровенно вторым номером мы никогда не играем. Нет такой установки. Есть установка диктовать свои условия. Игра покажет, получится ли. До матча можно говорить все что угодно. Выйдем на поле и решим, кто сильнее. Но не забывайте, что в прошлом году, несмотря на два поражения в чемпионате, мы победили в матче на Кубок. Плюс по итогам сезона оказались выше «Спартака» в турнирной таблице. Чемпионат на то и чемпионат, что очки считают по итогам 30 туров, а не после двух. Фаворита в этом матче нет — шансы 50 на 50. Посмотрим, чья возьмет на этот раз», – сказал игрок.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2015 17:33
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    Рубuновый Дракон
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    ..и рассмеялся
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