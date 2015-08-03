Кузьмин назвал «Спартак» опасной командой

Защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин поделился мыслями перед понедельничным матчем команды в рамках третьего тура РФПЛ против московского «Спартака».

«После матча с «Амкаром» все были очень расстроены. В раздевалке тренер выразил свое недовольство. В первую очередь качеством игры. Но сезон только начинается, и если сразу раскиснуть — ничего путного не выйдет. Главное, что команда не повесила нос, сделала правильные выводы и выдала неплохую игру со «Штурмом» (3:2). Любая победа улучшает микроклимат в команде. После побед и восстанавливаешься быстрее. Эмоциональный фон сейчас на высоком уровне. Хорошо, что выиграли. А сейчас все находятся в полной боевой готовности, чтобы обыграть «Спартак».

«Спартак» — опасная команда. У них хорошая средняя линия, достойное нападение, крайние защитники здорово подключаются к атаке. От любого может исходить угроза. Это команда хорошего уровня, плюс у них новый тренер, свой стадион и болельщики. Чего уж тут говорить, придется несладко. Роман Широков? Помимо него есть и Ивелин Попов, и Квинси Промес. Все они опасны.